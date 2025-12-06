- Могу ли я уйти? У меня действующий контракт с "Зенитом". Мне здесь хорошо. Меня тепло приняли, - сказал Жерсон "РБ Спорт".
Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года за 25 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2030 года.
Напомним, сегодня, 6 декабря, "Зенит" одержал победу над "Акроном" в матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились бразильцы Жерсон и Луис Энрике. Для первого сегодняшний гол стал дебютным в РПЛ. Также отличился Андрей Мостовой, однако его гол был отменен после видеопросмотра. На 14-й минуте матча защитник "Акрона" Неделчару был удален с поля за грубый фол на Педро.
Одержав победу, "Зенит" поднялся на первое место, имея в своем активе 39 очков, однако у "Краснодара" (37 баллов) и ЦСКА (36 очков) игра в запасе.
Жерсон высказался о возможном уходе из "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Жерсон высказался о своем будущем в санкт-петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"