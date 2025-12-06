- "Спартак" занимает не то место в таблице, ради которого мы работаем. Не те результаты, к которым мы стремимся. Нужно всем работать над исправлением. Наша команда не добирает очень много очков, - сказал Умяров "РБ Спорт".
Сегодня, 6 декабря, московский "Спартак" принял на своем поле столичное "Динамо" в 18 туре чемпионата России. Забитыми мячами отметились Максим Осипенко (автогол) и Иван Сергеев. Бригада арбитров также отменила два гола бело-голубых.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в РПЛ с 29 очками.
Умяров высказался о результатах "Спартака" в первой половине сезона
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров оценил выступление красно-белых в первой части текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"