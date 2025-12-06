Гендиректор "Динамо" оценил выступление команды в 2025 году

- В целом 2025 оценил неудовлетворительно для "Динамо". Да, весь год в целом, - сказал Пивоваров "РБ Спорт".
Сегодня, 6 декабря, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью со столичным "Спартаком" в 18 туре чемпионата России. Забитыми мячами отметились Максим Осипенко (автогол) и Иван Сергеев.
После 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.
В Кубке России "Динамо" сыграет со "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о результатах бело-голубых в 2025 году.
Фото: "Чемпионат"