Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
СандерлендЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Лидс
3 - 3 3 3
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
3 - 5 3 5
БарселонаЗавершен
Атлетик
1 - 0 1 0
АтлетикоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
ФиорентинаЗавершен
Интер
4 - 0 4 0
КомоЗавершен
Верона
3 - 1 3 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен
Вольфсбург
3 - 1 3 1
УнионЗавершен
Аугсбург
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Штутгарт
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Кельн
1 - 1 1 1
Санкт-ПаулиЗавершен
РБ Лейпциг
6 - 0 6 0
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Тулуза
1 - 0 1 0
СтрасбургЗавершен
ПСЖ
5 - 0 5 0
РеннЗавершен

Соболев: я думаю, что не так прямо суперважно закончить год на первом месте

Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал турнирной положение "Зенита" перед зимним перерывом.
Фото: ФК "Зенит"
- Насколько важно закончить на первом месте год? Я думаю, что это не так прямо суперважно. Ну, конечно, хочется всегда быть первым. Но опять же, не от нас все зависит, - сказал Соболев "РБ Спорт".

Напомним, сегодня, 6 декабря, "Зенит" одержал победу над "Акроном" в матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились бразильцы Жерсон и Луис Энрике. Для первого сегодняшний гол стал дебютным в РПЛ. Также отличился Андрей Мостовой, однако его гол был отменен после видеопросмотра. На 14-й минуте матча защитник "Акрона" Неделчару был удален с поля за грубый фол на Педро.

Одержав победу, "Зенит" поднялся на первое место, имея в своем активе 39 очков, однако у "Краснодара" (37 баллов) и ЦСКА (36 очков) игра в запасе.

