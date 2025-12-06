Соболев: я думаю, что не так прямо суперважно закончить год на первом месте

- Насколько важно закончить на первом месте год? Я думаю, что это не так прямо суперважно. Ну, конечно, хочется всегда быть первым. Но опять же, не от нас все зависит, - сказал Соболев "РБ Спорт".
Напомним, сегодня, 6 декабря, "Зенит" одержал победу над "Акроном" в матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились бразильцы Жерсон и Луис Энрике. Для первого сегодняшний гол стал дебютным в РПЛ. Также отличился Андрей Мостовой, однако его гол был отменен после видеопросмотра. На 14-й минуте матча защитник "Акрона" Неделчару был удален с поля за грубый фол на Педро.
Одержав победу, "Зенит" поднялся на первое место, имея в своем активе 39 очков, однако у "Краснодара" (37 баллов) и ЦСКА (36 очков) игра в запасе.
Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал турнирной положение "Зенита" перед зимним перерывом.
Фото: ФК "Зенит"