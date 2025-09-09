"Это было "Динамо" Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то "Динамо" — это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола. Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин... Там просто потрясающая была команда", — сказал Слуцкий на канале "Это футбол, брат!".
Сергей Силкин возглавлял "Динамо" с 2011 по 2012 год. За все это время бело-голубые под его руководством вышли на поле в 42 встречах, 18 из которых завершились победой. В конце сезона-2011/12 московская команда финишировала на четвертом месте в турнирной таблице Чемпионата России. После этого клуб решил продлить трудовое соглашение с Силкиным, однако в августе 2012-го специалист покинул команду, но вернулся к бело-голубым в 2016 году для подготовки резервного состава.
Слуцкий назвал лучшую команду за всю историю российского футбола
Бывший главный тренер сборной России рассказал, какую команду считает лучшей в истории российского футбола.
Фото: Getty Images