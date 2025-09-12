Смолов – об отсутствии предложений из РПЛ: не обидно. У меня есть другая работа

Нападающий медиакоманды "Броук Бойз" Федор Смолов ответил, не испытывает ли он обиду из-за отсутствия предложений от клубов РПЛ.

Матч 1/64 финала Пути регионов Кубка России состоялся в четверг, 11 сентября. Медийный футбольный клуб "Броук Бойз" одержал победу над "Сатурном" со счетом 2:0. Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов стал автором одного из голов. Второй мяч в ворота соперника забил Ари. Благодаря голу в матче Кубка России Федор Смолов повторил достижение Андрея Аршавина, забив 158-й мяч за спортивную карьеру. "Нет, мне 35 лет. Я доволен своей карьерой. Когда я весной выходил на поле, я мысленно себя готовил, что это лето станет отправной точкой. У меня есть другая работа. Будет много нового и интересного, знакомство с новыми людьми", – приводит слова Смолова Sport24