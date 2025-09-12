Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

Кахигао: 1-2 позиции мы можем усилить, попробуем сделать это зимой

Спортивный директор Франсис Кахигао заявил, что красно-белым необходимо совершить еще несколько приобретений.
Фото: ФК "Спартак"
"1-2 позиции мы можем усилить. Это не загадка, что мы пытались усилить их. По тем или иным причинам нам не удалось. Попробуем сделать это зимой", - приводит слова Кахигао "СЭ".

В летнее трансферное окно московский "Спартак" подписал португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, защитника Илью Самошникова, центральных защитников Александера Джику и Кристофера Ву, а также форварда Антона Заболотного.

После 7 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским "Динамо". Встреча состоится завтра, 13 сентября, в 16:45 по московскому времени.

