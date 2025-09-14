Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитПерерыв
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Шинник2 тайм
Ротор
1 - 0 1 0
КАМАЗ2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 0 2 0
Бетис1 тайм
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Бителло: может быть, я даже смогу играть за сборную России

Полузащитник "Динамо" Бителло допустил, что может сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
"Если такая возможность появится, то я обсужу это со своей семьей. Поэтому если все будет хорошо, и я продолжу чувствовать себя здесь комфортно, то почему бы и не получить гражданство РФ? Может быть, я даже смогу играть за сборную России", - цитирует Бителло Legalbet.

Бителло выступает за московское "Динамо" с 2023 года - полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 74 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 18 голевых передач. Ранее бразилец продлил контракт с клубом до июня 2031 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 миллионов евро. Бителло провел один матч за сборную Бразилии до 23 лет.

Напомним - в 2024 году паспорт гражданина Российской Федерации получил защитник "Зенита" Дуглас Сантос и Клаудиньо, который на данный момент выступает за катарский "Аль-Садд".

