"Если такая возможность появится, то я обсужу это со своей семьей. Поэтому если все будет хорошо, и я продолжу чувствовать себя здесь комфортно, то почему бы и не получить гражданство РФ? Может быть, я даже смогу играть за сборную России", - цитирует Бителло Legalbet.
Бителло выступает за московское "Динамо" с 2023 года - полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 74 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 18 голевых передач. Ранее бразилец продлил контракт с клубом до июня 2031 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 миллионов евро. Бителло провел один матч за сборную Бразилии до 23 лет.
Напомним - в 2024 году паспорт гражданина Российской Федерации получил защитник "Зенита" Дуглас Сантос и Клаудиньо, который на данный момент выступает за катарский "Аль-Садд".
Бителло: может быть, я даже смогу играть за сборную России
Полузащитник "Динамо" Бителло допустил, что может сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Динамо"