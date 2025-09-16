Об этом сообщает пресс-служба "Рубина". Ранее стало известно, что 27-летний футболист повредил стопу во время одной из первых тренировок в составе казанской команды. Травма потребовала хирургического вмешательства.
Напомним, "Рубин" объявил о подписании Мальдонадо 10 июля 2025 года. Действующее соглашение игрока с командой из Казани рассчитано на четыре года. Гондурасский защитник перешел в российский клуб из румынской "Университати", в составе которой вышел на поле в 52 встречах и записал на свой счет шесть голов. Также игрок принял участие в 41 встрече за сборную Гондураса, отметившись одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.
На данный момент команда Рашида Рахимова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 14 очков в восьми турах. Ближайший матч "Рубин" проведет с "Акроном" из Тольятти в субботу, 20 сентября.
Новичок "Рубина" перенес операцию в Мюнхене
Гондурасский защитник "Рубина" Дениль Мальдонадо был успешно прооперирован после травмы.
Фото: Getty Images