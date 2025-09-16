"Когда я пришел в команду, ей руководил Федотов. Затем был Марко — тоже великолепный тренер, как и Фабио. С последим мы хоть и мало поработали, но взяли Суперкубок. Уверен, что ЦСКА будет хорош с Фабио, и команда поборется за чемпионство", — приводит слова Роши "Чемпионат".
Напомним, Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА в июне 2025 года, сменив Марко Николича, под руководством которого армейцы взяли Кубок России. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством швейцарского специалиста армейцы набрали 15 очков в восьми турах РПЛ и на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице
В воскресенье, 14 сентября, команда Челестини впервые с начала сезона уступила сопернику. В матче восьмого тура РПЛ армейцы потерпели поражение от "Ростова" со счетом 0:1.
Экс-защитник ЦСКА Роша оценил перспективы армейцев с новым главным тренером
