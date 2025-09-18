Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
0 - 4 0 4
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
2 - 2 2 2
Буде-ГлимтЗавершен
Олимпиакос
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Аякс
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Ливерпуль
3 - 2 3 2
АтлетикоЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
ЧелсиЗавершен
ПСЖ
4 - 0 4 0
АталантаЗавершен

Даев высказался об игре "Динамо" в текущем сезоне

Российский тренер Вячеслав Даев раскритиковал игру "Динамо" в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- Что значит "Динамо" не повезло в матче со "Спартаком"? Мне кажется, пауза на матчи сборных особо не повлияла на "Динамо" — команда продолжает играть с большим количеством ошибок, - сказал Даев "Чемпионату".

Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом 2025 года.

На данный момент московское "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 9 очков в 8 матчах. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с "Оренбургом".

