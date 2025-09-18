Даев высказался об игре "Динамо" в текущем сезоне

- Что значит "Динамо" не повезло в матче со "Спартаком"? Мне кажется, пауза на матчи сборных особо не повлияла на "Динамо" — команда продолжает играть с большим количеством ошибок, - сказал Даев "Чемпионату".
Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом 2025 года.
На данный момент московское "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 9 очков в 8 матчах. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с "Оренбургом".
Фото: "Чемпионат"