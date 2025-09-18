Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Полузащитник "Краснодара" считает, что РПЛ на одном уровне с французской Лигой 1

Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с французским чемпионатом.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я бы точно не ставил российский чемпионат ниже французского, скорее они на одном уровне. И там, и здесь есть игроки очень высокого уровня и качества, поэтому особой разницы я не вижу", - сказал Аугусто в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 17 сентября "Краснодар" обыграл на выезде "Крылья Советов" (2:1) в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России. Благодаря победе в этой встрече команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в квартете В Кубка России - в активе "Краснодара" 9 очков.

После восьми сыгранных туров чемпионата России "быки" лидируют в турнирной таблице с 19 набранными очками. Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом страны.

