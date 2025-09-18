Риера: матч с Катаром – не тот уровень, где должна находиться Россия. Желаю сыграть с Испанией

"С кем они играли? С Катаром? Это не тот уровень, где должна находиться Россия. Такие матчи не помогают российскому футболу и российским игрокам. Это не их уровень. Они должны играть против сборных своего уровня. Очень жалко, что произошла такая ситуация, но желаю сборной России в ближайшем будущем сыграть с Испанией", — приводит слова Риеры "Чемпионат".
Альберт Риера является главным тренером "Целе" в Первой Лиге Словении. Летом 2024 года испанский специалист возглавил клуб во второй раз. До этого он работал в команде с июля по октябрь 2023 года. Весной 2024 года Риеру рассматривали в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера "Спартака", который сейчас занимает Деян Станкович.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Катара состоялся 7 сентября 2025 года. Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 4:1. С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Главный тренер "Целе" Альберт Риера высказался об уровне сборной России по футболу.
Фото: Global Look Press