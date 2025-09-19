Матчи Скрыть

В "Спартаке" отреагировали на дисквалификацию Станковича

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Месяц дисквалификации это очень серьёзный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжёлой ситуацией", - передаёт слова Зеленова "Чемпионат".

Напомним, что наставника красно-белых Деяна Станковича дисквалифицировали на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Сербский специалист был удалён с поля в матче 8-го тура РПЛ против "Динамо" за нецензурные выражения в адрес арбитра.

После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".

Ранее в СМИ сообщалось, что совет директоров "Спартака" склоняется к отставке сербского тренера в течение ближайших недель.

