Ткаченко сообщил, что Гонду мог этим летом уйти из "Зенита" в другой клуб РПЛ

"Уже после старта сезона Гонду мог уйти? У него были предложения, в том числе от ведущего российского клуба", - цитирует Ткаченко Sports.
Лусиано Гонду пополнил состав "Зенита" прошлым летом. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 7 матчах РПЛ, в которых провел на поле всего 211 минут и не отметился голевыми действиями. В 4 играх Кубка России аргентинский форвард забил один мяч и отдал один ассист. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до 2028 года.
Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что нападающий "Зенита" Лусиано Гонду мог сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Зенит"