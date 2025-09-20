Бывший судья - о пенальти в ворота "Пари НН" в матче с "Ахматом": ВАР неверно оценил момент

"Чистяков назначил очень спорный пенальти после видеопросмотра. На мой взгляд, неверно оценил момент ВАР Андрей Фисенко, пригласив Чистякова к монитору. Непонятно, почему арбитру не показали ключевое — Мелкадзе делает шаг и падает, а показали только незначительный контакт с одной камеры. В том числе это не позволило Чистякову принять верное решение", - сказал Синяев в интервью Betonmobile.
На 43-й минуте судья Артём Чистяков назначил пенальти в ворота "Пари НН". Одиннадцатиметровый реализовал защитник "Ахмата" Усман Ндонг. Сенегалец забил дебютный гол за команду. Во втором тайме ответный гол у нижегородцев забил Хуан Боселли. Нападающий отличился четвёртый раз в этом сезоне. Сейчас идёт 70 минута матча.
Напомним, что после назначения Станислава Черчесова главным тренером грозненцы ни разу еще не проиграли в чемпионате России, сыграв три раза вничью и одержав две победы. Команда располагается на 10 месте. Команда Алексея Шпилевского на данный момент находится на 14 месте, набрав шесть очков.
Бывший судья Анатолий Синяев прокомментировал назначение пенальти в ворота "Пари НН" в матче 9-го тура РПЛ против "Ахмата".
