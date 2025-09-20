Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Ахмат2 тайм
Акрон
16:45
РубинНе начат
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Челябинск
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
Волга Ул
0 - 1 0 1
Нефтехимик1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
КАМАЗ
17:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
Спартак КостромаНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
2 - 1 2 1
Эвертон2 тайм
Бернли
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛидсНе начат
Брайтон
17:00
ТоттенхэмНе начат
Вест Хэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 1 0 1
ЛевантеПерерыв
Реал Мадрид
17:15
ЭспаньолНе начат
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
Гамбург
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
18:00
РеннНе начат
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

Бывший судья - о пенальти в ворота "Пари НН" в матче с "Ахматом": ВАР неверно оценил момент

Бывший судья Анатолий Синяев прокомментировал назначение пенальти в ворота "Пари НН" в матче 9-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: скриншот эфира "Матч Премьер"
"Чистяков назначил очень спорный пенальти после видеопросмотра. На мой взгляд, неверно оценил момент ВАР Андрей Фисенко, пригласив Чистякова к монитору. Непонятно, почему арбитру не показали ключевое — Мелкадзе делает шаг и падает, а показали только незначительный контакт с одной камеры. В том числе это не позволило Чистякову принять верное решение", - сказал Синяев в интервью Betonmobile.

На 43-й минуте судья Артём Чистяков назначил пенальти в ворота "Пари НН". Одиннадцатиметровый реализовал защитник "Ахмата" Усман Ндонг. Сенегалец забил дебютный гол за команду. Во втором тайме ответный гол у нижегородцев забил Хуан Боселли. Нападающий отличился четвёртый раз в этом сезоне. Сейчас идёт 70 минута матча.

Напомним, что после назначения Станислава Черчесова главным тренером грозненцы ни разу еще не проиграли в чемпионате России, сыграв три раза вничью и одержав две победы. Команда располагается на 10 месте. Команда Алексея Шпилевского на данный момент находится на 14 месте, набрав шесть очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится