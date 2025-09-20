Защитник "Ахмата": с приходом Черчесова многое поменялось

Защитник "Ахмата" Надер Гандри поделился мнением о победе команды над "Пари НН" в 9-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Пари НН"

"В начале сезона "Ахмату" было непросто. С приходом нового тренера многое поменялось, я очень рад. Очень доволен тем, как команда строится. Не только на поле, но и внутри коллектива, мы все - одна команда", - сказал Гандри в эфире "Матч ТВ".



Сегодня, 20 сентября "Ахмат" на выезде обыграл "Пари НН" (2:1). Защитник Надер Гандри отличился с пенальти и был признан лучшим игроком встречи, а победу грозненцам принёс гол в компенсированное время полузащитника Мануэля Келиано. Подопечные Станислава Черчесова продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. На данный момент грозненцы располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков.



В следующем туре "Ахмат" на своём поле сыграет против "Акрона". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.