Наумов: мне стало совсем неинтересно смотреть на "Локомотив"

- Я поймал себя на мысли, что мне стало совсем неинтересно смотреть на "Локомотив", хотя раньше делал это с удовольствием. Раньше была борьба и огонек, а сейчас ничего нет, - сказал Наумов "Чемпионату".
Напомним, вчера, 20 сентября, состоялся матч восьмого тура РПЛ между "Динамо" Махачкала и "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отличились Зелимхан Бакаев и Миро. На 65-й минуте матча главный арбитр Василий Казарцев показал вторую желтую карточку забившему гол Бакаеву. Стоит отметить, что последние пять игр "Локомотива" завершились вничью.
На данный момент "Локомотив" идет на втором месте в РПЛ с 17 очками.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал о потере интереса к просмотру игры "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"