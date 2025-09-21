Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
0 - 1 0 1
Крылья Советов1 тайм
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Наумов: мне стало совсем неинтересно смотреть на "Локомотив"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал о потере интереса к просмотру игры "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
- Я поймал себя на мысли, что мне стало совсем неинтересно смотреть на "Локомотив", хотя раньше делал это с удовольствием. Раньше была борьба и огонек, а сейчас ничего нет, - сказал Наумов "Чемпионату".

Напомним, вчера, 20 сентября, состоялся матч восьмого тура РПЛ между "Динамо" Махачкала и "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отличились Зелимхан Бакаев и Миро. На 65-й минуте матча главный арбитр Василий Казарцев показал вторую желтую карточку забившему гол Бакаеву. Стоит отметить, что последние пять игр "Локомотива" завершились вничью.

На данный момент "Локомотив" идет на втором месте в РПЛ с 17 очками.

