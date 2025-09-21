Умяров ответил на информацию об интересе европейских команд

"Ни об интереесе, ни о предложениях со стороны европейских клубов я не слышал. У большинства футболистов есть желание уехать играть в Европу", - передаёт слова Умярова "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщалось, что за полузащитником "Спартака" следят итальянские "Аталанта" и "Комо", немецкие "Байер" и "РБ Лейпциг", а также испанский "Реал Бетис".
В текущем сезоне Наиль Умяров провел за красно-белых во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет две голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 6 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года. Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России.
