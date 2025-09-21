Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Комо1 тайм
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
Метц1 тайм
Осер
1 - 0 1 0
Тулуза1 тайм
Гавр
0 - 1 0 1
Лорьян1 тайм

Умяров ответил на информацию об интересе европейских команд

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал возможный переход в европейский клуб.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Ни об интереесе, ни о предложениях со стороны европейских клубов я не слышал. У большинства футболистов есть желание уехать играть в Европу", - передаёт слова Умярова "Чемпионат".

Ранее в СМИ сообщалось, что за полузащитником "Спартака" следят итальянские "Аталанта" и "Комо", немецкие "Байер" и "РБ Лейпциг", а также испанский "Реал Бетис".

В текущем сезоне Наиль Умяров провел за красно-белых во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет две голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 6 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года. Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России.

