Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Эльче
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
КомоЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Вольфсбург2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
5 - 2 5 2
МетцЗавершен
Осер
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен

Семак объяснил присутствие Соболева в стартовом составе против "Краснодара"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о составе команды перед игрой с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев забил два мяча в последней игре, это хорошая заявка на то, чтобы попасть в стартовый состав. Сегодня это, безусловно, самый важный матч. Следующий матч тоже будет самый важный", - сказал Семак в интервью "Матч ТВ".

Александр Соболев сыграл за сине-бело-голубых в 10 матчах в этом сезоне во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

После восьми сыгранных туров "Зенит" располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 13 баллами, а "Краснодар" "быки" лидирует с 19 набранными очками.

Матч между командой Мурада Мусаева и подопечными Сергея Семака пройдёт сегодня, 21 сентября. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стал чемпионом России. Они опередили петербургскую команду в турнирной таблице на один балл. До этого сине-бело-голубые были бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

