Семак объяснил присутствие Соболева в стартовом составе против "Краснодара"

"Соболев забил два мяча в последней игре, это хорошая заявка на то, чтобы попасть в стартовый состав. Сегодня это, безусловно, самый важный матч. Следующий матч тоже будет самый важный", - сказал Семак в интервью "Матч ТВ".
Александр Соболев сыграл за сине-бело-голубых в 10 матчах в этом сезоне во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
После восьми сыгранных туров "Зенит" располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 13 баллами, а "Краснодар" "быки" лидирует с 19 набранными очками.
Матч между командой Мурада Мусаева и подопечными Сергея Семака пройдёт сегодня, 21 сентября. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стал чемпионом России. Они опередили петербургскую команду в турнирной таблице на один балл. До этого сине-бело-голубые были бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.