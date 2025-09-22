Нападающий "Крыльев" Игнатенко объяснил свое празднование гола в ворота "Спартака"

"Давно видел такое празднование. По-моему, Винисиус так праздновал. Просто понравилось. Решил так. Можно сказать, что скопировал у Винисиуса", – приводит слова Игнатенко "Чемпионат".
"Спартак" встретился с "Крыльями Советов" в домашнем матче в воскресенье, 21 августа. Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. 19-летний Игнатенко открыл счет на 6-й минуте, забив единственный гол в ворота московской команды. Победу "Спартаку" принес дубль Угальде, который забил мячи на 52-й и 70-й минутах.
После этой встречи "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. "Крылья Советов" идут на 10-й строчке, имея в своем активе 12 очков.