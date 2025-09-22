"Рано ещё об этом говорить. Мы очень плодотворно поработали в предсезонку и в начале сезона. И собираемся продолжать добиваться успехов. Но о том, что будет в конце чемпионата, о борьбе за медали пока не думаем. Просто ставим на каждый следующий матч цель по набору очков, чтобы двигаться дальше. Каких-то супермечтаний и розовых очков у нас нет", - сказал Филин в интервью "Известиям".
Вчера, 21 сентября, состоялся матч между "Балтикой" и "Ростовом" в рамках 9-го тура Российской-Премьер-Лиги. Встреча проходила в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и завершилась нулевой ничьей. Это уже пятый ничейный результат балтийцев в этом сезоне.
На данный момент команда Андрея Талалаева занимает второе место в чемпионате России, имея в своём активе 17 очков.
В следующем туре "Балтика" сыграет на выезде против ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Защитник "Балтики" оценил шансы команды на медали чемпионата
Фото: ФК "Балтика"