Пономарёв: Кисляк уже скис, пахать надо, иначе ничего не получится

"Фабио Челестини мне не нравится своим подходом - зачем он хвалит футболистов после положительного результата? Так нельзя делать! Бесков, например, всегда находил другие слова, чтобы не возвышать футболистов, нужно всегда находить недостатки и указывать на них. Кисляк уже скис - он из себя строит великого игрока. Нет, пахать надо, иначе ничего не получится! Он думает, что всё будет налегке. Так нельзя", - сказал Пономарёв в интервью "Сетевому изданию СП".
Матвей Кисляк в этом сезоне в составе ЦСКА принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и отдал три голевые передачи. Также хавбек победил в голосовании "армейских" болельщиков и был признан лучшим игроком июля-августа в команде.
Под руководством Фабио Челестини "армейцы" набрали 15 очков в восьми стартовых турах РПЛ и на данный момент идет на пятом месте в турнирной таблице. В сезоне-2025-26 на счету ЦСКА четыре победы, три ничьи и одно поражение.
Сегодня, 22 сентября красно-синие сыграют на выезде против "Сочи". Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал отношение главного тренера ЦСКА к молодым футболистам.
