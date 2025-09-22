"Пропущенный мяч на последней минуте - не расслабленность. Это, так скажем, прелести искусственного газона. Такой сухарик получился, Баха (Зайнутдинов) думал, что мяч докатится до вратаря. Он провёл отличную игру, выиграл всё вверху. Мы его поддержали после гола, он не хотел допускать такую ошибку", - сказал Глебов в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 21 сентября московское "Динамо" на выезде обыграло "Оренбург" (3:1). Бело-голубые одержали третью победу в сезоне. Голами в составе гостей отметились Эль-Мехди Маухуб, Максим Осипенко, реализовавший пенальти, и Ульви Бабаев.
Подопечные Валерия Карпина на данный момент располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков.
В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Крыльев Советов". Игра пройдёт в пятницу, 26 сентября.
Глебов - об ошибке Зайнутдинова: прелести искусственного газона
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал ошибку Бахтиёра Зайнутдинова в матче с "Оренбургом".
Фото: ФК "Динамо" Москва