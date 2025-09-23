Матчи Скрыть

Кубок России

ПСК
15:00
УралНе начат
Broke Boys
19:30
СоколНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:00
ЖиронаНе начат
Эспаньол
20:00
ВаленсияНе начат
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Министр спорта РФ Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Алаевым

Министр спорта России Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Российской Премьер-Лиги Александром Алаевым.
Фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ
Об этом Михаил Дегтярев сообщил в соцсети. По его словам, главной темой встречи стало развитие Российской Премьер-Лиги и привлечение молодых российских футболистов. Кроме того, на встрече обсуждалась посещаемость матчей. Как отметил министр спорта РФ, с начала сезона-2025/26 игры РПЛ посетило порядка миллиона болельщиков, что превышает прошлогодние показатели более, чем на 20%.

Ранее Дегтярев сообщил о планах по ужесточению лимита на легионеров в российском футболе по схеме "10 в заявку – 5 на поле". Предполагается, что изменения будут вводить постепенно с 2028 года. Встреча по обсуждению этого вопроса с представителями клубом РПЛ была запланирована на 9 сентября, но была перенесена.

