Об этом Михаил Дегтярев сообщил в соцсети. По его словам, главной темой встречи стало развитие Российской Премьер-Лиги и привлечение молодых российских футболистов. Кроме того, на встрече обсуждалась посещаемость матчей. Как отметил министр спорта РФ, с начала сезона-2025/26 игры РПЛ посетило порядка миллиона болельщиков, что превышает прошлогодние показатели более, чем на 20%.
Ранее Дегтярев сообщил о планах по ужесточению лимита на легионеров в российском футболе по схеме "10 в заявку – 5 на поле". Предполагается, что изменения будут вводить постепенно с 2028 года. Встреча по обсуждению этого вопроса с представителями клубом РПЛ была запланирована на 9 сентября, но была перенесена.
Министр спорта РФ Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Алаевым
