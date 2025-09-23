Матчи Скрыть

Экс-тренер "Спартака" Аленичев: поведение Станковича плохо влияет на команду

Бывший тренер и футболист "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о работе Деяна Станковича в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Все мы понимаем, что поведение Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Последние результаты не радуют", — приводит слова Аленичева ТАСС.

"Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в воскресенье, 21 сентября. Матче девятого тура Российской Премьер-Лиги красно-белые провели без главного тренера. Деян Станкович был дисквалифицирован на один месяц по решению КДК РФС за оскорбления в адрес судьи во время встречи восьмого тура РПЛ с "Динамо".

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в девяти турах. Следующая встреча красно-белых состоится в воскресенье, 28 сентября. Московская команда примет "Пари НН".

