"Все мы понимаем, что поведение Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Последние результаты не радуют", — приводит слова Аленичева ТАСС.
"Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в воскресенье, 21 сентября. Матче девятого тура Российской Премьер-Лиги красно-белые провели без главного тренера. Деян Станкович был дисквалифицирован на один месяц по решению КДК РФС за оскорбления в адрес судьи во время встречи восьмого тура РПЛ с "Динамо".
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в девяти турах. Следующая встреча красно-белых состоится в воскресенье, 28 сентября. Московская команда примет "Пари НН".
Экс-тренер "Спартака" Аленичев: поведение Станковича плохо влияет на команду
Бывший тренер и футболист "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о работе Деяна Станковича в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"