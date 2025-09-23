Матчи Скрыть

В "Ахмате" высказались об ужесточении лимита на легионеров

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался об ужесточении лимита на легионеров.
Фото: ФК "Ахмат"
"Я уже высказывал свое мнение: все искусственное не есть хорошее. Это заблуждение, что если мы уменьшим количество легионеров, у нас появятся в большом количестве российские футболисты (высокого уровня). Только в конкуренции можно расти и чего-то добиваться", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что нынешний лимит "13+8" будет изменен на "10+5" через несколько сезонов. В текущем сезоне лимит изменен не будет.

Также министр спорта предложил ввести рекомендуемый перечень литературы для молодых российских футболистов и потолок зарплат в чемпионате России.

