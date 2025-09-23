"Как я оцениваю работу Карпина в "Динамо"? Не могу сделать это в полной мере, потому что не нахожусь в команде. А так, ну, пока не очень. Но это один из лучших наших наставников, тренер сборной России. Ждем, смотрим. Думаю, у него будут какие-то идеи, как все исправить", - цитирует Титова "РБ Спорт".
Летом текущего года Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.
После 9 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с "Крыльями Советов". На данный момент самарцы располагаются на 10 строчке с 12 баллами в своем активе.
"Пока не очень". Титов оценил работу Карпина в "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"