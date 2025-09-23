"Матчи с медийными командами и выход Александра Медведева и Ари, который забил гол – они мотивировали меня сделать признание о возобновлении карьеры. Подготовлюсь и выйду на футбольное поле как действующий игрок. Конечно, непросто было принять такое решение, но нужно быть примером", – приводит слова Сычева Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сычев намерен выступать за омский "Иртыш", в котором занимает должность президента.
Сычев завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Нападающий играл в московских "Локомотиве" и "Спартаке", французском "Марселе", нижегородской "Волге" и минском "Динамо". Кроме того, он провел 47 встреч за сборную России, в которых записал на свой счет 15 голов. 41-летний Сычев является чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.
41-летний Сычев заявил, что хочет возобновить карьеру
Бывший российский футболист, президент "Иртыша" Дмитрий Сычев заявил о решении возобновить спортивную карьеру.
Фото: ФК "Иртыш"