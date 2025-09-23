Матчи Скрыть

Кубок России

СКА-Хабаровск
12:00
РодинаНе начат
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

41-летний Сычев заявил, что хочет возобновить карьеру

Бывший российский футболист, президент "Иртыша" Дмитрий Сычев заявил о решении возобновить спортивную карьеру.
Фото: ФК "Иртыш"
"Матчи с медийными командами и выход Александра Медведева и Ари, который забил гол – они мотивировали меня сделать признание о возобновлении карьеры. Подготовлюсь и выйду на футбольное поле как действующий игрок. Конечно, непросто было принять такое решение, но нужно быть примером", – приводит слова Сычева Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сычев намерен выступать за омский "Иртыш", в котором занимает должность президента.

Сычев завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Нападающий играл в московских "Локомотиве" и "Спартаке", французском "Марселе", нижегородской "Волге" и минском "Динамо". Кроме того, он провел 47 встреч за сборную России, в которых записал на свой счет 15 голов. 41-летний Сычев является чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

