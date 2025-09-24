Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

"Пари НН" обратился в ЭСК РФС после кубкового матча с "Динамо" Мх

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча Кубка России с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"С моей точки зрения, в игре Кубка России против "Динамо" (Махачкала) был очевидный пенальти на Грулеве. Тоже отправили запрос в ЭСК РФС, ждем ответов", – приводит слова Удальцова "Матч ТВ".

Матч четвертого тура Пути РПЛ Кубка России завершился 16 сентября в Саранске. По итогам встречи махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Пари НН" со счетом 2:1. Во второй половине игры нападающий нижегородцев Вячеслав Грулев упал на поле после столкновения с вратарем команды соперника Тимуром Магомедовым. Грулев получил предупреждение за симуляцию.

После девяти туров РПЛ "Пари НН" набрал шесть очков и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится