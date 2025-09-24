Главный тренер "Пари НН" назвал "Спартак" одной из самых интересных команд в России

"По моему мнению, "Спартак" - одна из самых интересных команд в России. Матч с "Крыльями Советов", особенно то, что мы увидели после 35 минуты, показал, что красно-белые обладают сумасшедшим мастерством и качеством. Но это ни в коем случае не должно внушать нам какой-то страх. Мы должны следовать своим принципам", - сказал Шпилевский в интервью пресс-службе "Пари НН".
После девяти туров команда Алексея Шпилевского находится на 15 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть очков, а подопечные Деяна Станковича занимают шестую позицию с 15 очками. В девятом туре чемпионата России "Пари НН" уступил "Ахмату" (1:2), пропустив в компенсированное время, а "Спартак" обыграл "Крылья Советов" (2:1) благодаря дублю форварда Манфреда Угальде, вышедшего на замену после перерыва.
В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде со "Спартаком". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.