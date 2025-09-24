Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Главный тренер "Пари НН" назвал "Спартак" одной из самых интересных команд в России

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в 10 туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"По моему мнению, "Спартак" - одна из самых интересных команд в России. Матч с "Крыльями Советов", особенно то, что мы увидели после 35 минуты, показал, что красно-белые обладают сумасшедшим мастерством и качеством. Но это ни в коем случае не должно внушать нам какой-то страх. Мы должны следовать своим принципам", - сказал Шпилевский в интервью пресс-службе "Пари НН".

После девяти туров команда Алексея Шпилевского находится на 15 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть очков, а подопечные Деяна Станковича занимают шестую позицию с 15 очками. В девятом туре чемпионата России "Пари НН" уступил "Ахмату" (1:2), пропустив в компенсированное время, а "Спартак" обыграл "Крылья Советов" (2:1) благодаря дублю форварда Манфреда Угальде, вышедшего на замену после перерыва.

В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде со "Спартаком". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

