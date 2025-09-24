Мостовой считает, что "Сочи" может остаться в РПЛ

"Математически спасение "Сочи" возможно, психологически — трудно. Но примеры есть. В футбол нужно играть до судейского свистка. Да, треть чемпионата прошла, одно очко, но всё ещё возможно. Вдруг выдадут серию из побед — две-три и уже поднялись", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее руководство "Сочи" отправило в отставку Роберта Морено с поста главного тренера, его место занял Игорь Осинькин, который ранее занимал аналогичную должность в самарских "Крыльях Советов".
После 9 сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 1 набранным баллом в своем активе. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" - на данный момент махачкалинцы занимают 12 место в турнирной таблице с 9 набранными очками.
Фото: ФК "Сочи"