Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм
Знамя Труда
0 - 1 0 1
Чайка1 тайм
Кристалл-МЭЗТ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Мостовой считает, что "Сочи" может остаться в РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о текущих результатах "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
"Математически спасение "Сочи" возможно, психологически — трудно. Но примеры есть. В футбол нужно играть до судейского свистка. Да, треть чемпионата прошла, одно очко, но всё ещё возможно. Вдруг выдадут серию из побед — две-три и уже поднялись", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Ранее руководство "Сочи" отправило в отставку Роберта Морено с поста главного тренера, его место занял Игорь Осинькин, который ранее занимал аналогичную должность в самарских "Крыльях Советов".

После 9 сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 1 набранным баллом в своем активе. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" - на данный момент махачкалинцы занимают 12 место в турнирной таблице с 9 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится