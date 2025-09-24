"Точные сроки возвращения может назвать только медицинский отдел "Зенита". Слухи об отъезде в Бразилию и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности. Сейчас Жерсон работает над тем, чтобы как можно скорее вернуться в форму", - цитирует Машадо Sport24.
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник получил повреждение и хочет вернуться в Бразилии, чтобы восстанавливаться на родине.
После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 10 туре чемпионата России сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург".
Представитель Жерсона прокомментировал информацию об отъезде футболиста "Зенита" в Бразилию
Фото: ФК "Зенит"