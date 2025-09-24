Игнашевич: в "Балтике" нет моего "багажа"

"Балтика" выдала великолепный старт сезона. Это тренерская команда, там нет моего "багажа". Осталось три футболиста, которые работали со мной. "Балтика" — лучшая команда России по физической готовности", - цитирует Игнашевича Metaratings.
Сергей Игнашевич был тренером калининградской "Балтики" с 2021 по 2024 год, под его руководством команда дошла до Суперфинала Кубка России, а также стала серебряным призером Первой Лиги.
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и напрямую вышла в РПЛ. После 9 сыгранных туров калининградцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе. В 9 туре РПЛ "Балтика" на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" (0:0). На данный момент главным тренером калининградцев является Андрей Талалаев.
Бывший тренер "Балтики" Сергей Игнашевич оценил текущие результаты калининградцев.
Фото: ФК "Балтика"