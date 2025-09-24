Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
УфаЗавершен
Знамя Труда
0 - 1 0 1
ЧайкаЗавершен
Кристалл-МЭЗТ
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Текстильщик
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
ФакелЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
0 - 0 0 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 0 2 0
ШтурмЗавершен
Динамо Загреб
0 - 0 0 0
Фенербахче1 тайм
Бетис
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Мальмё
0 - 1 0 1
Лудогорец1 тайм
Ницца
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Брага
0 - 0 0 0
Фейеноорд1 тайм
Фрайбург
0 - 0 0 0
Базель1 тайм
Црвена Звезда
0 - 0 0 0
Селтик1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Игнашевич: в "Балтике" нет моего "багажа"

Бывший тренер "Балтики" Сергей Игнашевич оценил текущие результаты калининградцев.
Фото: ФК "Балтика"
"Балтика" выдала великолепный старт сезона. Это тренерская команда, там нет моего "багажа". Осталось три футболиста, которые работали со мной. "Балтика" — лучшая команда России по физической готовности", - цитирует Игнашевича Metaratings.

Сергей Игнашевич был тренером калининградской "Балтики" с 2021 по 2024 год, под его руководством команда дошла до Суперфинала Кубка России, а также стала серебряным призером Первой Лиги.

По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и напрямую вышла в РПЛ. После 9 сыгранных туров калининградцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе. В 9 туре РПЛ "Балтика" на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" (0:0). На данный момент главным тренером калининградцев является Андрей Талалаев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится