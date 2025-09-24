«Не везёт? Конечно, это не объяснение. Кто-то скажет: концентрация падает, потому что пропускают в конце матча. Но концентрация — такое объёмное слово. Конечно, ничья ничьей рознь, и на этом отрезке много незапланированного, но чего-то проблемного пока не проглядывается. Нужно по косточкам разобрать моменты, которые привели к пропущенным голам, чтобы они не повторились. И разборы наверняка уже провели», — заявил Билялетдинов Metaratings.
Напомним, 20 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отличились Зелимхан Бакаев и Миро. На 65-й минуте матча главный арбитр Василий Казарцев показал вторую желтую карточку забившему гол Бакаеву. Стоит отметить, что последние пять игр «Локомотива» завершились вничью.
На данный момент «Локомотив» идет на втором месте в РПЛ с 17 очками. Следующий матч железнодорожники проведут 27 сентября против казанского «Рубина» в рамках 10-ого тура Российской Премьер-Лиги.
Билялетдинов: чего-то проблемного у "Локомотива" пока не проглядывается
Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о текущей серии команды, которая завершила вничью пять игр подряд в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"