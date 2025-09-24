Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
УфаЗавершен
Знамя Труда
0 - 1 0 1
ЧайкаЗавершен
Кристалл-МЭЗТ
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Текстильщик
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
ФакелЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
0 - 0 0 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 0 2 0
ШтурмЗавершен
Динамо Загреб
0 - 0 0 0
Фенербахче1 тайм
Бетис
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Мальмё
0 - 1 0 1
Лудогорец1 тайм
Ницца
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Брага
0 - 0 0 0
Фейеноорд1 тайм
Фрайбург
0 - 0 0 0
Базель1 тайм
Црвена Звезда
0 - 0 0 0
Селтик1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Билялетдинов: чего-то проблемного у "Локомотива" пока не проглядывается

Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о текущей серии команды, которая завершила вничью пять игр подряд в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"
«Не везёт? Конечно, это не объяснение. Кто-то скажет: концентрация падает, потому что пропускают в конце матча. Но концентрация — такое объёмное слово. Конечно, ничья ничьей рознь, и на этом отрезке много незапланированного, но чего-то проблемного пока не проглядывается. Нужно по косточкам разобрать моменты, которые привели к пропущенным голам, чтобы они не повторились. И разборы наверняка уже провели», — заявил Билялетдинов Metaratings.

Напомним, 20 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отличились Зелимхан Бакаев и Миро. На 65-й минуте матча главный арбитр Василий Казарцев показал вторую желтую карточку забившему гол Бакаеву. Стоит отметить, что последние пять игр «Локомотива» завершились вничью.

На данный момент «Локомотив» идет на втором месте в РПЛ с 17 очками. Следующий матч железнодорожники проведут 27 сентября против казанского «Рубина» в рамках 10-ого тура Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится