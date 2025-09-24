Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
УфаЗавершен
Знамя Труда
0 - 1 0 1
ЧайкаЗавершен
Кристалл-МЭЗТ
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Текстильщик
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
ФакелЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
0 - 0 0 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 0 2 0
ШтурмЗавершен
Динамо Загреб
3 - 1 3 1
ФенербахчеЗавершен
Бетис
2 - 2 2 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Мальмё
1 - 2 1 2
ЛудогорецЗавершен
Ницца
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Брага
1 - 0 1 0
ФейеноордЗавершен
Фрайбург
2 - 1 2 1
БазельЗавершен
Црвена Звезда
1 - 1 1 1
СелтикЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Атлетико
3 - 2 3 2
Райо Вальекано2 тайм

Гранат: "Спартак" однозначно может добиться успеха со Станковичем

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о перспективах московской команды под руководством сербского наставника Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
«Всё будет зависеть от результата команды. «Спартак» всегда штормит, и, наверное, каждый тренер сталкивается с этим давлением, что каждый матч может быть последним. Но повторюсь, всё зависит от результата. Даже не от качества игры, а от результата. «Спартак» со Станковичем еще может добиться успеха? Конечно. Однозначно может добиться успеха, если, опять же, стабилизирует состав, тактику и начнет не терять очки в тех матчах, в которых не должен это делать», — заявил Гранат «Матч ТВ».

Матч девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоялся в воскресенье, 21 сентября, на домашней арене красно-белых. Команда Деяна Станковича одержала победу со счетом 2:1. Первый гол забил нападающий самарской команды Владимир Игнатенко на 6-й минуте. Счет сравнял Угальде. Нападающий «Спартака» оформил дубль на 70-й минуте и принес команде победу.

По итогам девяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

