«Всё будет зависеть от результата команды. «Спартак» всегда штормит, и, наверное, каждый тренер сталкивается с этим давлением, что каждый матч может быть последним. Но повторюсь, всё зависит от результата. Даже не от качества игры, а от результата. «Спартак» со Станковичем еще может добиться успеха? Конечно. Однозначно может добиться успеха, если, опять же, стабилизирует состав, тактику и начнет не терять очки в тех матчах, в которых не должен это делать», — заявил Гранат «Матч ТВ».
Матч девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоялся в воскресенье, 21 сентября, на домашней арене красно-белых. Команда Деяна Станковича одержала победу со счетом 2:1. Первый гол забил нападающий самарской команды Владимир Игнатенко на 6-й минуте. Счет сравнял Угальде. Нападающий «Спартака» оформил дубль на 70-й минуте и принес команде победу.
По итогам девяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Гранат: "Спартак" однозначно может добиться успеха со Станковичем
Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о перспективах московской команды под руководством сербского наставника Деяна Станковича.
