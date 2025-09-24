«Профессиональные клубы обязаны не проигрывать медиалиге в Кубке. Позор, когда команды им проигрывают! Мы проиграли «Сатурну», а не медиалиге. А попадается медиалига...Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать! Мы все обязаны это делать. Это самое главное. Это мое мнение. Может, у кого-то другое. Я никогда не проиграю клубу из медиалиги! Дай бог, чтобы мы встретились», — заявил Канчельскис «СЭ».
Напомним, что Андрей Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо» 19 декабря 2024 года. Под его руководством команда провела двадцать четыре матча, в которых одержала пятнадцать побед, три раза сыграл вничью и потерпела шесть поражений. Сейчас «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Второй Лиги Дивизион Б группы 3.
После завершения карьеры игрока Канчельскис работал генеральным директором «Носты» и «Тобола», а также тренировал «Мурас Юнайтед», «Навбахор», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ».
Канчельскис: я никогда не проиграю клубу из медиалиги
Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился своим отношением к клубам из медиалиги в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо" Брянск