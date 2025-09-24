Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
УфаЗавершен
Знамя Труда
0 - 1 0 1
ЧайкаЗавершен
Кристалл-МЭЗТ
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Текстильщик
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
ФакелЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
0 - 0 0 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 0 2 0
ШтурмЗавершен
Динамо Загреб
3 - 1 3 1
ФенербахчеЗавершен
Бетис
2 - 2 2 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Мальмё
1 - 2 1 2
ЛудогорецЗавершен
Ницца
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Брага
1 - 0 1 0
ФейеноордЗавершен
Фрайбург
2 - 1 2 1
БазельЗавершен
Црвена Звезда
1 - 1 1 1
СелтикЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Атлетико
3 - 2 3 2
Райо Вальекано2 тайм

Канчельскис: я никогда не проиграю клубу из медиалиги

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился своим отношением к клубам из медиалиги в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо" Брянск
«Профессиональные клубы обязаны не проигрывать медиалиге в Кубке. Позор, когда команды им проигрывают! Мы проиграли «Сатурну», а не медиалиге. А попадается медиалига...Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать! Мы все обязаны это делать. Это самое главное. Это мое мнение. Может, у кого-то другое. Я никогда не проиграю клубу из медиалиги! Дай бог, чтобы мы встретились», — заявил Канчельскис «СЭ».

Напомним, что Андрей Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо» 19 декабря 2024 года. Под его руководством команда провела двадцать четыре матча, в которых одержала пятнадцать побед, три раза сыграл вничью и потерпела шесть поражений. Сейчас «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Второй Лиги Дивизион Б группы 3.

После завершения карьеры игрока Канчельскис работал генеральным директором «Носты» и «Тобола», а также тренировал «Мурас Юнайтед», «Навбахор», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится