Радимов: приглашением Игнатьева "Оренбург" подписался, что они готовы к вылету

«В этой игре был откровенно раскладной «Оренбург». И уже не первый матч. То есть, когда вот сейчас эмоций уже нет, надо качеством игры доказывать свою состоятельность, этого у «Оренбурга» совершенно нет. И с Нижним они уступили без шансов, и здесь уступили, и чего-то такого сверхъестественного я вообще в «Оренбурге» не вижу. В моем понимании это кандидат номер один на вылет. При том, что Слишкович начал чудить, Гюрлюк остался на скамейке.
Но венцом, мне кажется, стало приглашение Ивана Игнатьева. Этим приглашением Игнатьева «Оренбург» подписался, что они готовы к вылету. По большому счету, так и есть. Я думаю, что к зиме «Оренбург» придет явным фаворитом на вылет в ФНЛ», — заявил Радимов «РБ Спорт».
Иван Игнатьев перешел в «Оренбург» из алжирского клуба «Кабилия» в летнее трансферное окно за 180 тысяч евро и заключил двухлетний контракт. Нападающий провел за оренбуржцев 2 матча и не отметился результативными действиями — во встрече 8 тура РПЛ с «Пари НН» (1:3) форвард не реализовал одиннадцатиметровый удар.
После 9 сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками.
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал игру «Оренбурга» и подписание клубом Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Оренбург"