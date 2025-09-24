Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
УфаЗавершен
Знамя Труда
0 - 1 0 1
ЧайкаЗавершен
Кристалл-МЭЗТ
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Текстильщик
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
ФакелЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
0 - 0 0 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 0 2 0
ШтурмЗавершен
Динамо Загреб
3 - 1 3 1
ФенербахчеЗавершен
Бетис
2 - 2 2 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Мальмё
1 - 2 1 2
ЛудогорецЗавершен
Ницца
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Брага
1 - 0 1 0
ФейеноордЗавершен
Фрайбург
2 - 1 2 1
БазельЗавершен
Црвена Звезда
1 - 1 1 1
СелтикЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Атлетико
3 - 2 3 2
Райо Вальекано2 тайм

Радимов: приглашением Игнатьева "Оренбург" подписался, что они готовы к вылету

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал игру «Оренбурга» и подписание клубом Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Оренбург"
«В этой игре был откровенно раскладной «Оренбург». И уже не первый матч. То есть, когда вот сейчас эмоций уже нет, надо качеством игры доказывать свою состоятельность, этого у «Оренбурга» совершенно нет. И с Нижним они уступили без шансов, и здесь уступили, и чего-то такого сверхъестественного я вообще в «Оренбурге» не вижу. В моем понимании это кандидат номер один на вылет. При том, что Слишкович начал чудить, Гюрлюк остался на скамейке.

Но венцом, мне кажется, стало приглашение Ивана Игнатьева. Этим приглашением Игнатьева «Оренбург» подписался, что они готовы к вылету. По большому счету, так и есть. Я думаю, что к зиме «Оренбург» придет явным фаворитом на вылет в ФНЛ», — заявил Радимов «РБ Спорт».

Иван Игнатьев перешел в «Оренбург» из алжирского клуба «Кабилия» в летнее трансферное окно за 180 тысяч евро и заключил двухлетний контракт. Нападающий провел за оренбуржцев 2 матча и не отметился результативными действиями — во встрече 8 тура РПЛ с «Пари НН» (1:3) форвард не реализовал одиннадцатиметровый удар.

После 9 сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками.

