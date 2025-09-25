Нападающий "Сочи" Крамарич извинился за свое поведение в матче с ЦСКА

"После финального свистка я повел себя неправильно. На эмоциях допустил резкие слова в адрес ассистента арбитра. Это было недопустимо. Я искренне сожалею о случившемся и хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и перед своим клубом", — приводит слова Крамарича пресс-служба "Сочи".
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение Крамарича в матче с ЦСКА. Команды встретились в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги в понедельник, 22 сентября. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:1. После окончания матча Мартин Крамарич допустил резкие высказывания в адрес ассистента главного судьи. В конфликт вмешался представитель "Сочи".
Словенский нападающий играет в составе "Сочи" с 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в девяти мачтах РПЛ, не записал на свой счет результативных действий.