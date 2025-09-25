Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
14:00
ЧелябинскНе начат
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Нападающий "Сочи" Крамарич извинился за свое поведение в матче с ЦСКА

Нападающий "Сочи" Мартин Крамарич выступил с обращением после матча девятого тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"
"После финального свистка я повел себя неправильно. На эмоциях допустил резкие слова в адрес ассистента арбитра. Это было недопустимо. Я искренне сожалею о случившемся и хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и перед своим клубом", — приводит слова Крамарича пресс-служба "Сочи".

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение Крамарича в матче с ЦСКА. Команды встретились в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги в понедельник, 22 сентября. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:1. После окончания матча Мартин Крамарич допустил резкие высказывания в адрес ассистента главного судьи. В конфликт вмешался представитель "Сочи".

Словенский нападающий играет в составе "Сочи" с 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в девяти мачтах РПЛ, не записал на свой счет результативных действий.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится