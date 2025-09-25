Матчи Скрыть

Генич: матч с "Краснодаром" показал, что потенциал "Зенита" не израсходован

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о результатах матчах девятого тура РПЛ "Краснодара" с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
"Этот матч показал нам, что этот потенциал не израсходован. Интрига жива: смотрим, наслаждаемся этой интригой в Российской Премьер-Лиге. Лучшие пока свои матчи в 2025 году "Зенит" сыграл именно против "Краснодара". Вот у "Краснодара" может быть какой-то комплекс против "Зенита", – сказал Генич в шоу "Лови Генича".

Встреча девятого тура РПЛ состоялась в воскресенье, 21 сентября. "Краснодар" уступил "Зениту" со счетом 0:2. Голами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике. По итогам этого тура, "Краснода" остается лидером турнирной таблицы чемпионата России, набрав 19 очков. Сине-бело-голубые поднялись на пятнаю строчку, имея в своем активе 16 очков.

В следующем туре "Зенит" примет "Оренбург". "Краснодар" на выезде сыграет с "Ростовом".

