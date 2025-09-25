Матчи Скрыть

Смолов назвал главного фаворита РПЛ после поражения "Краснодара" от "Зенита"

Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов ответил на вопрос о главном фаворите РПЛ после поражения "быков" от "Зенита".
Фото: РИА Новости
"У меня не появился другой фаворит. Я просто думаю, что сезон будет такой же, как и предыдущие два: до последнего тура борьба. Просто я думал, что если "Краснодар" обыграет "Зенит" сейчас, то в теории это все… Они бы могли, грубо говоря, сильно раньше себе обеспечить чемпионство", – сказал Смолов в подкасте Smol FM.

В воскресенье, 21 сентября, "Краснодар" потерпел поражение от "Зенита". Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 0:2. Мячи в ворота "быков" забили Максим Глушенков и Луис Энрике.

После этой встречи "Краснодар" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 19 очков в девяти матчах. "Зенит" располагается на пятой строчке, имея в своем активе 16 очков.

