Об этом сообщила пресс-служба организации. Отмечается, что экспозиция расположена на эскалаторной галерее станции метро Воробьевы горы. Ее организаторами стали Российский футбольный союз и московский метрополитен.
Выставку можно посетить до 14 октября включительно. Работы представили фотографы из 20 городов России. На снимках изображены эпизоды матчей Кубка России среди женских команд.
Отметим, что финал Кубка России-2025 среди женских команд состоится в воскресенье, 12 октября, на стадионе "Мордовия Арена". Начало – в 15:00. В заключительный розыгрыш турнира отобрались игроки московского ЦСКА и петербургского "Зенита".
РФС представил фотовыставку о женском футболе в московском метро
Фото: РФС