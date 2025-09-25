Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
14:00
ЧелябинскНе начат
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

РФС представил фотовыставку о женском футболе в московском метро

Российский футбольный союз объявил об открытии фтовыставки, посвященной женскому футболу, в московском метро.
Фото: РФС
Об этом сообщила пресс-служба организации. Отмечается, что экспозиция расположена на эскалаторной галерее станции метро Воробьевы горы. Ее организаторами стали Российский футбольный союз и московский метрополитен.

Выставку можно посетить до 14 октября включительно. Работы представили фотографы из 20 городов России. На снимках изображены эпизоды матчей Кубка России среди женских команд.

Отметим, что финал Кубка России-2025 среди женских команд состоится в воскресенье, 12 октября, на стадионе "Мордовия Арена". Начало – в 15:00. В заключительный розыгрыш турнира отобрались игроки московского ЦСКА и петербургского "Зенита".

