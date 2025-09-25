Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
14:00
ЧелябинскНе начат
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Полузащитник "Динамо" Мх Глушков: я даже не знаю, на каком мы месте. В восьмерку нужно попадать

Полузащитник махачкалинского "Динамо" Никита Глушков назвал цель команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Честно, я даже не знаю, на каком мы месте. На 12-м? Наверное, не очень хорошо. Все-таки много игр, где, по моему мнению, не добрали очков. Но лично мне кажется, что в восьмерку нам нужно точно попадать", – приводит слова Глушкова "Матч ТВ".

В субботу, 20 сентября, махачкалинское "Динамо" вничью сыграло с "Локомотивом". Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась сон четом 1:1. На данный момент команда Хасанби Биджиева занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.

В 10-м туре РПЛ команда из Дагестана примет "Сочи" в домашнем матче. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится