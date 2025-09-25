Полузащитник "Динамо" Мх Глушков: я даже не знаю, на каком мы месте. В восьмерку нужно попадать

"Честно, я даже не знаю, на каком мы месте. На 12-м? Наверное, не очень хорошо. Все-таки много игр, где, по моему мнению, не добрали очков. Но лично мне кажется, что в восьмерку нам нужно точно попадать", – приводит слова Глушкова "Матч ТВ".
В субботу, 20 сентября, махачкалинское "Динамо" вничью сыграло с "Локомотивом". Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась сон четом 1:1. На данный момент команда Хасанби Биджиева занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.
В 10-м туре РПЛ команда из Дагестана примет "Сочи" в домашнем матче. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Никита Глушков назвал цель команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала