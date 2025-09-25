Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Мостовой: Талалаев немножко зазвездился, а успех "Балтики" связан с хорошим физическим состоянием команды

Экс-игрок сборной России Андрей Мостовой высказался о текущих результатах "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
"Талалаев иногда бывает дерзким. Он немножко зазвездился. Так часто бывает у многих людей в нашей стране. Ну, а успех "Балтики" связан с тем, что команда в очень хорошем физическом состоянии. Как я посмотрел и мне сказали — оказывается, там тренер по физподготовке из Италии. Конечно, у них команда будет готова. Если не хватает техники, класса, мастерства, то чем это компенсировать? Физическим состоянием. А оно хорошее", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

После 9 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В 10 туре Российской Премьер-Лиги подопечные Андрея Талалаева сыграют на выезде с ЦСКА - встреча состоится в воскресенье, 28 сентября. На данный момент "армейцы" занимают 2 место в турнирной таблице с 18 баллами.

Андрей Талалаев является главным тренером калининградцев с сентября 2024 года - под его руководством "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги по итогам сезона-2024/2025 и напрямую вышла в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится