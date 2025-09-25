"Четыре очка до первого места. Всё хорошо. Сейчас все критикуют команду. Только я не понимаю, почему", - цитирует Яковлева "Известия".
После 9 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. Ранее сообщалось, что совет директоров красно-белых намерен отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.
Экс-игрок "Спартака": не понимаю, почему красно-белых критикуют
Экс-игрок "Спартака" Павел Яковлев высказался о текущих результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"