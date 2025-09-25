Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Экс-игрок "Спартака": не понимаю, почему красно-белых критикуют

Экс-игрок "Спартака" Павел Яковлев высказался о текущих результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Четыре очка до первого места. Всё хорошо. Сейчас все критикуют команду. Только я не понимаю, почему", - цитирует Яковлева "Известия".

После 9 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. Ранее сообщалось, что совет директоров красно-белых намерен отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится