Кисляк обозначил цель ЦСКА на сезон

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о цели команды на сезон.
Фото: ПФК ЦСКА
"В каждой игре мы хотим брать три очка, от каждого матча хотим самого большего. В гонке мы или нет — покажет весна, там будем смотреть в таблицу. Пока рановато, думаю. Впереди еще много игр. Но могу сказать, что в каждом сезоне для ЦСКА одна цель — чемпионство", - приводит слова Кисляка "РБ Спорт".

После 9 сыгранных туров ЦСКА располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини примет на своем поле калининградскую "Балтику".

Летом ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера - его место занял Фабио Челестини, ранее работавший в ряде швейцарских клубов. По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, обладателем Кубка страны. В начале текущего сезона "армейцы" завоевали Суперкубок России.

