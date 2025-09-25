Нападающий ЦСКА вернулся к тренировкам в общей группе

Крайний нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов вернулся к тренировкам в общей группе. Клубная пресс-служба опубликовала видео с игроками на занятии на клубной базе, на которой, в том числе, присутствует и 19-летний вингер.
Напомним, Глебов получил повреждение мышц бедра в расположении сборной России. Позднее красно-синие сообщили, что футболист пропустит около трех-четырех недель.
В текущем сезоне фланговый форвард принял участие в 11 матчах за команду во всех турнирах и записал на свой счет 4 забитых гола.
Фото: ПФК ЦСКА