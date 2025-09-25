Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Нападающий ЦСКА вернулся к тренировкам в общей группе

Кирилл Глебов вернулся в общую группу "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
Крайний нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов вернулся к тренировкам в общей группе. Клубная пресс-служба опубликовала видео с игроками на занятии на клубной базе, на которой, в том числе, присутствует и 19-летний вингер.

Напомним, Глебов получил повреждение мышц бедра в расположении сборной России. Позднее красно-синие сообщили, что футболист пропустит около трех-четырех недель.

В текущем сезоне фланговый форвард принял участие в 11 матчах за команду во всех турнирах и записал на свой счет 4 забитых гола.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится