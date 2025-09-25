Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

"Спартаку" предлагали назначить вместо Станковича бывшего главного тренера ЦСКА - источник

Владимир Федотов мог возглавить красно-белых.
Фото: ПФК ЦСКА
Согласно данным источника, "Спартаку" предлагали назначить на пост главного тренера Владимира Федотова вместо нынешнего наставника московской команды Деяна Станковича.

Сообщается, что агенты предложили красно-белым рассмотреть кандидатуру 59-летнего российского специалиста, последним местом работы которого был ЦСКА.

Напомним, Федотов возглавлял "армейцев" с июня 2022-го по июнь 2024 года. Под его руководством красно-синие завоевали Кубок России и стали серебряными призерами Российской Премьер-Лиги.

Источник: "СЭ"

