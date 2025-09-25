Согласно данным источника, "Спартаку" предлагали назначить на пост главного тренера Владимира Федотова вместо нынешнего наставника московской команды Деяна Станковича.
Сообщается, что агенты предложили красно-белым рассмотреть кандидатуру 59-летнего российского специалиста, последним местом работы которого был ЦСКА.
Напомним, Федотов возглавлял "армейцев" с июня 2022-го по июнь 2024 года. Под его руководством красно-синие завоевали Кубок России и стали серебряными призерами Российской Премьер-Лиги.
Источник: "СЭ"
"Спартаку" предлагали назначить вместо Станковича бывшего главного тренера ЦСКА - источник
Владимир Федотов мог возглавить красно-белых.
Фото: ПФК ЦСКА