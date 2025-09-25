Матчи Скрыть

"У меня было не так много возможностей". Гайч высказался об игре за ЦСКА

Форвард "Крыльев Советов" Адольфо Гайч ответил на вопрос, почему у него не получилось в ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У меня было не так много возможностей, но так сложилось, что поделать. Я слежу за командой, у меня там, конечно, остались друзья, у меня там контракт. Я всегда желаю ей всего наилучшего", - сказал Гайч "СЭ".

Напомним, минувшим летом центральный нападающий Адольфо Гайч отправился в аренду в "Крылья Советов". Права на игрока до лета будущего года принадлежат московскому ЦСКА.

Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года и за это время пять раз уходил в аренды. В составе "армейцев" 26-летний аргентинский форвард провел 39 матчей, в которых записал в свой актив 3 забитых гола и 4 результативных паса на партнеров.

