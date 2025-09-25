- Наказание Станковича слишком жесткое. Возможно, он выражает свои эмоции не самым позволительным образом иногда. Но отстранять от футбола на месяц — слишком жестко, - сказал Асанович "РБ Спорт".
Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра. Вскоре стало известно, что сербский специалист отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Сербский агент высказался о дисквалификации Станковича
Футбольный агент Ненад Асанович поделился эмоции о дисквалификации главного тренера "Спартака" Деяна Станковича от матчей на месяц.
Фото: ФК "Спартак"